Ex allenatore di basket accusato di abusi su minori a Roma | chiesti 10 anni di carcere per violenza sessuale

Un ex allenatore di basket di Roma Nord, già condannato nel 2022 per violenze su minori, rischia una nuova pena di 10 anni e 8 mesi. Avrebbe abusato di due atleti minorenni tra il 2020 e il 2023 durante trasferte in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

