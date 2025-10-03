Evolutio | un secolo e oltre di infrastrutture italiane in mostra a Roma
Ogni chilometro di strada, ogni tratto di rotaia e ogni bacino idrico disegna la trama di un Paese che, in poco più di un secolo, ha trasformato la propria geografia sociale ed economica. Webuild riporta quella trama alla luce con Evolutio, viaggio multisensoriale che ripercorre 120 anni di sviluppo italiano attraverso le opere che li . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: evolutio - secolo
Ricette facili e veloci che favoriscono la longevità? Le trovi nel libro "Cucina Evolution: In Forma Senza Dieta" (clicca qui se vuoi una delle copie disponibili: https://shop.cucinaevolution.it/12979-libro-cucina-evolution-di-chiara-manzi-senza-cofanetto-40-ricette Vai su Facebook
Ve lo immaginate un mondo senza Abu Simbel? La storia non si perde, si ricostruisce. https://instagram.com/evolutio.museum/… #webuild #Evolutio #webuildgroup #infrastrutture - X Vai su X
“Evolutio”, la memoria di un secolo: ecco com'è cambiata l’Italia in 120 anni - L’Autostrada del sole, l’alta velocità, le dighe: Webuild racconta le infrastrutture nel mondo e il salto nella modernità ... Si legge su lasicilia.it
Webuild, Evolutio: 120 anni d’Italia raccontati attraverso le sue infrastrutture - (Adnkronos) – Cosa sarebbe l’Italia senza l’Autostrada del Sole, dove transitano ogni giorno oltre 100mila veicoli; senza la diga di Ridracoli, che assicura acqua potabile per oltre un milione di pers ... msn.com scrive