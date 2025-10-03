È una serie straordinaria quella che ha messo assieme il Crystal Palace, non solo perché ha conquistato trofei, ma anche perché ha giocato grandi partite contro avversari di alto livello. L’ultima vittoria è arrivata all’Arena Lublin contro la Dinami Kiev giovedì sera, dunque il test contro l’Everton potrebbe rivelarsi particolarmente insidioso, perché la trasferta è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Crystal Palace (domenica 05 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici