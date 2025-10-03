Everton-Crystal Palace domenica 05 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
È una serie straordinaria quella che ha messo assieme il Crystal Palace, non solo perché ha conquistato trofei, ma anche perché ha giocato grandi partite contro avversari di alto livello. L’ultima vittoria è arrivata all’Arena Lublin contro la Dinami Kiev giovedì sera, dunque il test contro l’Everton potrebbe rivelarsi particolarmente insidioso, perché la trasferta è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Everton-Crystal Palace, i bookmaker prevedono una gara equilibrata - Everton e Crystal Palace si affronteranno domenica 5 ottobre alle ore 15, presso l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, in occasione della settima giornata della Premier League 2025/26. Scrive it.blastingnews.com
Everton-Crystal Palace, doppia operazione - Secondo il Sun on Sunday, l'Everton e il Crystal Palace starebbero pensando a un'operazione di mercato che coinvolgerebbe Aaron Wan- Segnala calciomercato.com