Eventi week-end | 47ª Caminada di Semper Verd de Bulaaa Bollate e Festa di San Francesco a Cesate
Questo fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025, ritornano graditi appuntamenti che hanno riscosso grande partecipazione nelle passate edizioni: la camminata non competitiva “Semper Verd de Bulaa” a Bollate e la “Festa di San Francesco” a Cesate, affiancata dall’evento per bambini “Vigilopoli”. Inoltre, all’Agorà di Arese, tante attività in programma per sabato, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: week - caminada
CiaoComo. . A Conversescion con Claudia Fasola e Viviana Dalla Pria arriva Francesca Caminada, responsabile della comunicazione del Cinema Astra Como. Annunciamo con entusiasmo la riapertura del Cineforum del Cinema Astra, giunto alla sua 68esi - facebook.com Vai su Facebook