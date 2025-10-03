Evasione fiscale da 244mila euro | scoperti quattro giovani creator di contenuti per adulti

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine della Guardia di Finanza di Trieste. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un’evasione fiscale per oltre 244mila euro, riconducibile a quattro giovani attivi su OnlyFans e altre piattaforme online. Le verifiche, coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire non solo i compensi derivanti dagli abbonamenti, ma anche ulteriori 20mila euro di “tassa etica” – o “porno tax” – un’addizionale del 25% applicata in Italia ai guadagni da contenuti per adulti. Perquisizioni e controlli fiscali. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari, analizzando computer, smartphone e documentazione contabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

