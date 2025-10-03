Evasione fiscale da 244mila euro | scoperti quattro giovani creator di contenuti per adulti
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine della Guardia di Finanza di Trieste. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto un’evasione fiscale per oltre 244mila euro, riconducibile a quattro giovani attivi su OnlyFans e altre piattaforme online. Le verifiche, coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire non solo i compensi derivanti dagli abbonamenti, ma anche ulteriori 20mila euro di “tassa etica” – o “porno tax” – un’addizionale del 25% applicata in Italia ai guadagni da contenuti per adulti. Perquisizioni e controlli fiscali. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari, analizzando computer, smartphone e documentazione contabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: evasione - fiscale
Roma, evasione fiscale: sequestrati beni per oltre 9 milioni a un avvocato e una consulente legale
Elkann, stangata di 175 milioni al fisco: “Versati subito”. La truffa ai danni dello Stato e l’evasione fiscale
Sequestro preventivo per evasione fiscale della Guardia di Finanza: congelati beni per mezzo milione di euro a una società di Priverno
Il viceministro è cauto dopo il flop del concordato. La riduzione strutturale dell'evasione fiscale, che potrebbe essere impiegata per tagliare la seconda aliquota, resta un'incognita - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Trieste: evasione fiscale nel settore del digital creator economy. #NoiconVoi - X Vai su X
Famosi online, invisibili al Fisco: maxi evasione da 244mila euro su OnlyFans per quattro creator - Quattro creator di Trieste, attivi su OnlyFans e altri social, hanno evaso oltre 244mila euro di guadagni mai dichiarati ... fanpage.it scrive
Social, scoperta evasione fiscale da oltre 260.000 euro a Trieste: indagati quattro digital creator - Le persone coinvolte erano attive sulla piattaforma OnlyFans e social. Secondo rainews.it