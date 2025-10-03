Evade dagli arresti domiciliari e ruba nel supermercato ma la fuga dura poco

SQUINZANO – Ai domiciliari c’è rimasto poco. Richiesto e accolto un aggravamento della misura, per Giovanni Manca, 35enne di Squinzano, si sono aperte le porte del carcere di Lecce. E ora si trova ristretto a Borgo San Nicola, dopo essere stato fermato per l’ennesima volta in seguito alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

