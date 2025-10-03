Europei di Volley 2026 tutto pronto per i sorteggi

Sabato 4 ottobre alle 20.30 la cerimonia ufficiale al Castello Svevo di Bari: presenti Abodi, Manfredi, Sikiric e i CT Velasco e De Giorgi. L’attesa è finita: sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, la suggestiva cornice del Castello Svevo di Bari ospiterà il sorteggio ufficiale dei gironi dei Campionati Europei 2026 di volley, sia maschili che femminili. Un appuntamento che segna il primo passo concreto verso la prossima rassegna continentale, quando le 24 nazionali partecipanti – per ciascun tabellone – conosceranno il proprio cammino in un torneo che si preannuncia spettacolare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it