Europei di Volley 2026 tutto pronto per i sorteggi
Sabato 4 ottobre alle 20.30 la cerimonia ufficiale al Castello Svevo di Bari: presenti Abodi, Manfredi, Sikiric e i CT Velasco e De Giorgi. L’attesa è finita: sabato 4 ottobre, alle ore 20.30, la suggestiva cornice del Castello Svevo di Bari ospiterà il sorteggio ufficiale dei gironi dei Campionati Europei 2026 di volley, sia maschili che femminili. Un appuntamento che segna il primo passo concreto verso la prossima rassegna continentale, quando le 24 nazionali partecipanti – per ciascun tabellone – conosceranno il proprio cammino in un torneo che si preannuncia spettacolare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Europei Under 16 di Volley femminile: l’Italia batte l’Albania 3-0
Volley femminile, l’Italia vola sul 2-0 e poi subisce la rimonta della Turchia: ko in semifinale agli Europei U16
Volley femminile, l’Italia conquista il bronzo agli Europei U16. Nuove azzurre si svelano
Europei Volley maschili 2026: ufficiali le sedi italiane - Saranno Napoli, Modena, Torino e Milano le quattro città italiane che ospiteranno i Campionati Europei Maschili 2026. Da corrieredellosport.it
Calendario A1 volley femminile 2025-2026: tutte le date della regular season e dei playoff - Lunedì 6 ottobre incomincerà la Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Da oasport.it