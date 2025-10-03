Europei di ciclismo 2025 l’Italia torna a casa con l’argento a squadre Beffa Francia crollo juniores
A Drôme-Ardèche gli Azzurri cedono per sei secondi agli avversari transalpini. Una caduta costa caro ai giovani, fermati dal vento quando erano in piena corsa per il podio Seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ciclismo in Francia, interamente dedicata alle cronometro a squadre, con l’Italia protagonista a metà. Gli Azzurri hanno conquistato un argento tra gli Elite, arrendendosi soltanto alla Francia in un finale al cardiopalma, mentre la prova juniores si è trasformata in un incubo per una caduta che ha messo fuori gioco la formazione azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
