Europei di Ciclismo 2025 l’Italia dei Giovani sul podio | arrivano due argenti e un bronzo

Dalle squadre Elite a quelle Junior e Under 23 non cambiano i successi azzurri. L’Italia prosegue a mietere medaglie agli Europei di Ciclismo 2025. A seguito dei molteplici allori messi al collo, negli scorsi giorni in Francia, ecco anche i giovani a colorare d’azzurro la competizione continentale. A salire sul podio è stato Roberto Capello nella prove in linea, che ha conquistato uno splendido argento per gli Juniores. Con lui anche Chantal Pegolo ha regalato una gioia tricolore al Team Italia. L’Azzurra ha cinto il collo con il bronzo e nella stessa gara. In rimonta Eleonora Ciabocco ha ottenuto l’argento nella prova in linea, ma nella categoria Under 23. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it