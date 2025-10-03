Europei Ciclismo 2025 Ciabocco d’argento nelle Under 23 Vince la spagnola Blasi
Fa festa la Spagna nella prova in linea nella categoria Under 23 femminile agli Europei di ciclismo, in corso di svolgimento in Francia. A salire sul gradino più alto del podio è Paula Blasi, che con un’azione a pochi chilometri dal traguardo si prende il titolo continentale. Medaglia anche per l’Italia grazie all’argento di Eleonora Ciabocco, mentre il bronzo è andato alla francese Julie Bego. Già dopo i primi due giri il gruppo perde numerose componenti. A tentare l’attacco sono la francese Solène Muller e la tedesca Linda Riedmann, che prendono una quarantina di secondi di vantaggio sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: europei - ciclismo
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Europei di Ciclismo 2025, Italia sul podio nella cronometro: la staffetta mista conquista l’argento https://ilfaroonline.it/2025/10/02/europei-di-ciclismo-2025-italia-sul-podio-nella-cronometro-la-staffetta-mista-conquista-largento/619728/?utm_source=dlvr.it&utm_ - X Vai su X
Europei di ciclismo su strada | Oggi in Drôme-Ardèche spazio alle cronometro a squadre. Gli Azzurri Elite conquistano una splendida medaglia d’argento, battuti dalla Francia per soli 6 secondi dopo una sfida tiratissima fino all’ultimo metro. Un - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 3 ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Ardeche, località francese che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2025 di ... Scrive oasport.it
EUROPEI. TRA LE DONNE U23 FA FESTA LA SPAGNOLA BLASI! CIABOCCO È D'ARGENTO - A 9 secondi è arrivato un terzetto regolato dalla nostra Eleonora Ciabocco, che si porta quindi a casa la ... Secondo tuttobiciweb.it