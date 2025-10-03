Europei Ciclismo 2025 Ciabocco d’argento nelle Under 23 Vince la spagnola Blasi

Fa festa la Spagna nella prova in linea nella categoria Under 23 femminile agli Europei di ciclismo, in corso di svolgimento in Francia. A salire sul gradino più alto del podio è Paula Blasi, che con un’azione a pochi chilometri dal traguardo si prende il titolo continentale. Medaglia anche per l’Italia grazie all’argento di Eleonora Ciabocco, mentre il bronzo è andato alla francese Julie Bego. Già dopo i primi due giri il gruppo perde numerose componenti. A tentare l’attacco sono la francese Solène Muller e la tedesca Linda Riedmann, che prendono una quarantina di secondi di vantaggio sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

