Fa festa la Spagna nella prova in linea nella categoria Under 23 femminile agli Europei di ciclismo, in corso di svolgimento in Francia. A salire sul gradino più alto del podio è Paula Blasi, che con un’azione a pochi chilometri dal traguardo si prende il titolo continentale. Medaglia anche per l’Italia grazie all’argento di Eleonora Ciabocco, mentre il bronzo è andato alla francese Julie Bego. Già dopo i primi due giri il gruppo perde numerose componenti. A tentare l’attacco sono la francese Solène Muller e la tedesca Linda Riedmann, che prendono una quarantina di secondi di vantaggio sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei Ciclismo 2025, Ciabocco d’argento nelle Under 23. Vince la spagnola Blasi