Europei Ciabocco d’argento tra le Under 23 Pegolo di bronzo tra le jr
Terza giornata: nella prova in linea solamente la spagnola Blasi batte l’azzurra, già quarta al Mondiale. Ancora sul podio la 18enne friulana, argento in Ruanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: europei - ciabocco
Europei Ciclismo 2025, Ciabocco d’argento nelle Under 23. Vince la spagnola Blasi
Campionati Europei di ciclismo 2025: Eleonora Ciabocco vince l’argento nella categoria femminile Under 23
Europei Drôme-Ardeche 2025, Ciabocco d’argento nella prova U23 Donne! Oro alla spagnola Blasi - X Vai su X
EUROPEI DRÔME ARDÈCHE - ORO DI FEDERICA VENTURELLI FILIPPO GANNA SI ARRENDE AL SOLO EVENEPOEL DRÔME ARDÈCHE - Si sono aperti i decimi campionati europei strada con le prove a cronometro e l'Italia sale due volte sul podio rispet - facebook.com Vai su Facebook
Europei, Ciabocco d’argento tra le Under 23. Pegolo di bronzo tra le jr - Terza giornata: nella prova in linea solamente la spagnola Blasi batte l’azzurra, già quarta al Mondiale. gazzetta.it scrive
Europei Ciclismo 2025, Ciabocco d’argento nelle Under 23. Vince la spagnola Blasi - Fa festa la Spagna nella prova in linea nella categoria Under 23 femminile agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Francia. Secondo oasport.it