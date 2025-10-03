Stavolta il Ppe non salverà Ilaria Salis. Il Partito popolare europeo, in vista della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo del prossimo 7 ottobre, ha annunciato che voterà per la revoca dell'immunità dell'eurodeputata di Avs. "Per il Ppe il caso degli eurodeputati Ilaria Salis e Peter Magyar sono molto diversi. Salis ha compiuto atti violenti prima del suo mandato e Magyar è il leader dell'opposizione ungherese a un paio di mesi prima delle elezioni in Ungheria. I casi sono diversi e ci comporteremo diversamente", ha detto la portavoce del Ppe di un briefing con la stampa. Lo scorso 23 settembre, infatti, in occasione del voto della Juri, la commissione giuridica del Parlamento europeo, Salis era stata salvata nel segreto dell'urna grazie a 13 voti contro 12 contrari alla revoce dell'immunità parlamentare e ad essere determinanti erano stati proprio i voti dei popolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europarlamento, il Ppe scarica Ilaria Salis: ora il processo in Ungheria è più vicino