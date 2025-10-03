Europa nel mirino | Rutte lancia l’allarme sui missili ipersonici di Mosca
La minaccia arriva da oriente con la rapidità di un lampo: secondo Mark Rutte, i nuovi missili russi potrebbero abbattersi su Roma o Londra prima che qualsiasi allarme riesca a reagire. Sbircia la Notizia Magazine ripercorre le informazioni, verificate insieme all’agenzia Adnkronos, che delineano un quadro capace di scuotere l’intera architettura di sicurezza europea. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: europa - mirino
Lavori di viale Roma nel mirino di Europa Verde: "Sospenderli immediatamente, rispettare gli alberi"
Banche, perché Italia e Spagna sono nel mirino dell’Europa
Bologna scatenato sul mercato, nel mirino un altro campione d’Europa
#TG2000 - Di fronte alle sanzioni annunciate dall’Europa, gli uomini di Netanyahu fanno la voce grossa. Il ministro degli esteri SAR mette nel mirino la presidente della Commissione Von der Leyen minacciando una risposta a tono a misure che definisce mora Vai su Facebook
#Milan, Francesco #Camarda nel mirino dei top club europei - X Vai su X
Rutte: "Nato lancia missione Eastern Sentry sul fianco est" - La Nato lancia la missione Eastern Sentry sul fianco est e l'attività militare inizierà nei prossimi giorni, con asset dati da molti alleati, specialmente per affrontare la sfida dei droni ... Lo riporta ansa.it