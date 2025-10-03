Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Peacemaker stagione 2 episodio 7: la morte di un grande personaggio e l’emozionante prova di john cena jumptheshark.it
Il fiocco torna su abiti, borse, scarpe e gioielli. Sempre romantico, ma fornito di una nuova grinta iodonna.it
Al Festival Nazionale dell’Economia Civile la voce delle istituzioni, del Cnel e dell’impresa cooperativa lapresse.it
Granduchi di Lussemburgo, cerimonia, look a confronto, lacrime e saluto dal balcone dilei.it
Catania, in 20 mila per Gaza: sciopero generale e sostegno alla Global Sumud Flottilla dayitalianews.com
Nicole Kidman, nuovo colpo dopo la separazione da Keith Urban: “Lui ha già un’altra, lei è sotto shock” dilei.it
Sagra del Pistacchio 2025: il programma tra stand, spettacoli e iniziative culturali a Bronte
Bronte si appresta a ospitare la Sagra del Pistacchio 2025, in programma per due fine settimana, d... ► cataniatoday.it
Divorzio Kidman Urban: spunta ”clausola cocaina” per Keith
La separazione di Nicole Kidman da Keith Urban ha portato alla luce un segreto scioccante: una “cla... ► newsner.it
Nel novarese nascono otto punti Poste “Casa&famiglia”
Anche a Bellinzago arriva il punto Poste “Casa&famiglia”.Oltre ai 7 uffici di Novara Centro, N... ► novaratoday.it
A processo per maltrattamenti dopo love story lampo: "Se mi denunci ammazzo te e i tuoi figli: non ho niente da perdere"
Una storia d'amore durata appena 40 giorni ma nel corso della quale, secondo la denuncia della vit... ► riminitoday.it
Paolo Giordano a Carpi alla Festa del Racconto: le insidie della scrittura
Carpi (Modena), 3 ottobre 2025 – È tra gli ospiti più attesi della XX edizione della Festa del Racc... ► ilrestodelcarlino.it
Il Giambellino dedica il proprio parco al bambino migrante Alan Kurdi
Il parco del Giambellino diventa parco Alan Kurdi. Milano ricorda così il bambino migrante morto n... ► milanotoday.it
Trump lancia l’ultimatum a Hamas: “Accettate entro domenica o sarà l’inferno”
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scadenza definitiva per il piano in 20 punti Il presidente degli St... ► dayitalianews.com
HeyLight, la nuova ricerca sul turismo con i dati dell’estate 2025
La voglia di viaggiare non passa mai di moda e la stagione estiva appena conclusa lo conferma. Seco... ► lettera43.it
“Opus Number Zoo”, il Quintetto Veles in concerto ad Avigliana
L’Associazione Vita e Pace è lieta d’invitare il pubblico a uno degli ultimi appuntamenti della ra... ► torinotoday.it
Fiumicino, lavori all’Ecocentro di via del Pesce Luna: viabilità provvisoria
Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che per consentire lo svolgimento dei la... ► ilfaroonline.it
Abusi su minori in Piemonte: arrestato sessantenne, era il marito di una tata
Val Sangone sotto shock: arrestato per abusi sessuali su minori il marito di un'educatrice. L'uomo,... ► fanpage.it
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 ottobre 2025
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 3 ottobre 2025 Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, a... ► tpi.it
Crolla il soffitto in una scuola, fortunatamente gli studenti erano assenti per lo sciopero
Come riportato da BlogSicilia, questa mattina si è verificato un cedimento di una parte del soffitt... ► orizzontescuola.it
Casper Ruud costretto al ritiro a Shanghai: cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals…
Niente da fare per Casper Ruud. Il norvegese, semifinalista nell’ATP500 di Tokyo, è stato costretto... ► oasport.it
Sbatte contro le barriere e perde una ruota: Lawson, che botta!
Non sono andate come previsto le Libere 2 di Singapore per Liam Lawson: il pilota della Racing Bulls... ► video.gazzetta.it
Scaricata davanti all'ospedale con 3 proiettili nell'addome, Dolores Dori muore a 44 anni. I precedenti e il fratello pentito
È morta all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, Dolores Dori, una donna di 44 anni resid... ► leggo.it
Tavolo tecnico per la riqualificazione vegetale della Pineta di Castel Fusano
Roma, 3 ottobre 2025 – Si è svolta oggi, presso la sala riunioni della Protezione Civile nella sede... ► ilfaroonline.it
Killing faith ottiene recensione positiva da stephen king
Il panorama cinematografico horror si arricchisce di un nuovo titolo che ha suscitato grande intere... ► jumptheshark.it
Glutei sodi: 4 esercizi a seconda della forma del tuo lato B
Diverse forme di glutei richiedono movimenti differenti per essere allenate. Quali? Ce lo dice l'esp... ► gazzetta.it
La Serie A Women e MSD unite per la prevenzione dei tumori HPV correlati
L'iniziativa del massimo campionato femminile e dell'azienda biofarmaceutica ha l'obiettivo di sensi... ► gazzetta.it
Lo shock del papà dell'attentatore: "Io, musulmano, condanno attacco alla sinagoga"
Si chiamava Jihad al-Shamie e aveva 35 anni l'uomo che ieri ha ucciso due persone e ne ha ferite al... ► iltempo.it
Aversa, manifestazione in difesa della Flotilla: in piazza studenti, docenti e partiti
Nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, anche Aversa ha fatto sentire la ... ► teleclubitalia.it
Sciopero generale per Gaza, a Livorno in 15mila hanno invaso le strade. Salvetti: "Orgoglioso di voi". VIDEO
A Livorno la giornata di oggi non è stata come le altre. Lo sciopero generale indetto da Cgil e Us... ► livornotoday.it
River cartwright subisce la retrocessione: dinamiche di squadra nella stagione 5 di slow horses
La quinta stagione di Slow Horses, serie televisiva britannica di spionaggio e crimine, sta apporta... ► jumptheshark.it
“Perché l’Italia mi fa tristezza”. Luciana Littizzetto, lo sfogo in vista del ritorno in televisione
La Lucianina nazionale è pronta a tornare con i suoi monologhi irresistibili a Che Tempo Che Fa, se... ► caffeinamagazine.it
Ai, Feroz Sheikh (Syngenta): "In agricoltura opportunità di mercato da 50 miliardi"
Milano, 3 ott.(Adnkronos) - Si è svolto questo pomeriggio presso il Made competence center di Milan... ► iltempo.it
L'horror si fa musical: "The Halloween Experience" sbarca a Rivoli con un villaggio a tema e uno show immersivo
Alle porte di Torino arriva "The Halloween Experience", l'evento più coinvolgente e spaventoso del... ► torinotoday.it
Le piazze per Gaza non sono (tutto) il Paese. Pregliasco spiega perché
Sarebbe troppo facile ripetere l’antico adagio che vuole le piazze piene e le urne vuote. Non c’è d... ► formiche.net
“Ho ricevuto chiamate da numeri che non conoscevo. Questa persona sapeva dove vivevo e che facevo. Ho denunciato, mi sono spaventato”: parla Mario Ermito
L’attore Mario Ermito a Storie Italiane, in onda oggi, venerdì 3 ottobre su Rai Uno, ha rivelato di... ► ilfattoquotidiano.it
Moda Sostenibile: L’Importanza Cruciale per il Futuro del Pianeta
La moda sostenibile rappresenta una necessità imprescindibile per garantire un futuro migliore. Leg... ► donnemagazine.it
Infortunio Chiesa, Slot annuncia importanti novità sulle condizioni dell’ex Juventus: come sta dopo l’ultimo stop fisico. Ecco cosa ha detto
di Redazione JuventusNews24Infortunio Chiesa, il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato così del... ► juventusnews24.com
Sciopero generale per Gaza: "Dalla parte giusta della Storia"
A poche ore dalla partecipatissima fiaccolata di sostegno alla popolazione di Gaza, una posizione ... ► sondriotoday.it
Take Care 2.0, al via il nuovo progetto contro la povertà educativa
La Città Felice Onlus, in partenariato con il Comune di Grammichele, il Circolo Mcl “Don Rosario P... ► cataniatoday.it
La mano resta incastrata nel macchinario, ferito un operaio a Cepagatti
Infortunio sul lavoro in un'azienda di Vallemare di Cepagatti nella tarda mattinata di venerdì 3 o... ► ilpescara.it
Robin Hood: tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe
Robin Hood: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, venerdì 3 ottobre 2025, alle ... ► tpi.it
Il mandaloriano e grogu: lucasfilm ha dimenticato cosa lo ha reso grande?
In attesa del ritorno sul grande schermo di Star Wars, l’attenzione si concentra sul nuovo trailer ... ► jumptheshark.it
One punch man svela il trailer della terza stagione finale
anticipazioni su one-punch man stagione 3 e attese dei fan La tanto attesa terza stagione di One-Pu... ► jumptheshark.it
Verissimo: Nicolò Martinenghi, Alessandro Michielietto, Veronica Peparini e Andreas Muller tra gli ospiti del weekend 4 e 5 ottobre
Weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 4 alle 16:30 e domen... ► metropolitanmagazine
Desenzano del Garda, ferita con 3 colpi pistola e lasciata fuori dall'ospedale: morta 44enne
Gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni dalle telecamere di sicurezza installate in strada e ... ► tgcom24.mediaset.it
Wayward – ribelli 2: tutto quello che sappiamo sul futuro del thriller
La serie Wayward – Ribelli si distingue per il suo intreccio complesso ambientato in una cittadina ... ► jumptheshark.it
Qatargate, Kaili e Giorgi denunciano Panzeri
L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili e il suo compagno Francesco Giorgi si sono pre... ► lettera43.it
Sciopero generale, blocchi e deviazioni su strade e tangenziali
Manifestazioni su strade urbane, tangenziali, autostrade The post Sciopero generale, blocchi e devi... ► lidentita.it
Al Festival Nazionale dell’Economia Civile la voce delle istituzioni, del Cnel e dell’impresa cooperativa
Nella cornice della 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile dedicata al tema “Democ... ► lapresse.it
Annuncio della squadra dell’Inghilterra in full vs Wales e Lettonia
2025-10-03 17:22:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di... ► justcalcio.com
Una studentessa: "Raccogliete il coraggio e smettete di essere parte del meccanismo del genocidio"
Scrive una studentessa di Forlì: So che non sarò né la prima né l’ultima a scriverlo, ma lo scrive... ► forlitoday.it
Juve, Tudor in difficoltà e l’avvertimento su Comolli: “O non capisce o mente” | ESCLUSIVA
La Juventus continua a vivere il suo momento di difficoltà, senza trovare la vittoria e senza veder... ► calciomercato.it
Cos’è il “Codice di Gradimento” applicato dalla Juve a 3 tifosi del Parma per insulti a McKennie
La Juventus ha deciso di applicare il "Codice di Gradimento" nei confronti di tre tifosi del Parma ... ► fanpage.it
Roborock anticipa la Festa delle Offerte Prime con sconti su robot e scope smart
Roborock propone diversi interessanti sconti sui propri prodotti prima della festa delle Offerte p... ► tuttoandroid.net
“Dona sangue, salva una vita”: il sindacato Ugl aderisce all'iniziativa
Lunedì 6 ottobre la Federazione provinciale Ugl comunicazioni, promuove l'iniziativa “Dona sangue,... ► cataniatoday.it
Elezioni regionali, guida al voto: le liste, i candidati e tutte le info utili
I giochi sono quasi fatti e la parola è pronta a passare agli elettori per la decisione finale. Do... ► reggiotoday.it
Don Camillo in scena al Piccolo Teatro Comico
“Don Camillo” in scena al Piccolo Teatro Comico venerdì 10 ottobre. Un'intramontabile commedia mes... ► torinotoday.it
Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani: il sondaggio è clamoroso
L’opinione pubblica italiana e la missione della Flotilla per Gaza In un momento di forte tensio... ► tvzap.it
Granduchi di Lussemburgo, cerimonia, look a confronto, lacrime e saluto dal balcone
Comincia ufficialmente una nuova era in Lussemburgo con un cambio di trono segnato dal protocollo, ... ► dilei.it
Follow the Pink: aziende e persone unite per la prevenzione dei tumori femminili
Un filo rosa che unisce comunità e imprese per promuovere prevenzione, diagnosi precoce e ricerca. T... ► gazzetta.it
Il miglior anime di tutti i tempi: perché non puoi perdertelo
In un panorama animato sempre più globale e mainstream, alcune serie si distinguono per la loro cap... ► jumptheshark.it
Gaza, così cresce il consenso per il piano Trump (con i Carabinieri sul campo)
Un puzzle che, fisiologicamente, per comporsi in maniera corretta necessita di vari incastri, ma ch... ► formiche.net
Trovato con 6 etti di droga, in manette un 40enne: era già stato arrestato per un coltivazione di marijuana
Ieri i Carabinieri della stazione di Mezzano, al termine di una fulminea attività d’indagine, hann... ► ravennatoday.it
Sciopero generale e manifestazioni, Cgil: "2 mln in piazza". Tensioni in molte città. LIVE
Il Paese scende in piazza contro il blocco israeliano della Flotilla e per esprimere ancora una volt... ► tg24.sky.it
Pro Pal, uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita
Un gruppo di militanti Pd e CGIL, diretto alla manifestazione ‘pro-Pal’ di Roma, ha lanciato uova co... ► imolaoggi.it
Brocchi: “Ha più probabilità di vincere il Milan. Ho molta stima nei confronti di Allegri”
L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha intervistato Cristian Brocchi in vista di Juventus-Milan. I su... ► pianetamilan.it
Juve Milan: Allegri può sorprendere, mossa inaspettata in attacco. Potrebbe schierare questo giocatore dal primo minuto! Le ultimissime di formazione
di Redazione JuventusNews24Juve Milan: Allegri potrebbe optare per mossa inaspettata in attacco. Lui... ► juventusnews24.com
Temperature giù in Italia, perché alcune persone soffrono di più il freddo e quando preoccuparsi
Roma, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Il deciso calo delle temperature sull'Italia con l'arrivo del fr... ► ilgiornaleditalia.it