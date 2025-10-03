Eurolega Valencia-Virtus Bologna 103-94 | Morgan non basta

Valencia, 3 ottobre 2025 - Nella splendida cornice della nuovissima Roig Arena, inaugurata poche settimane fa, arriva la prima vittoria stagionale in Eurolega per il Valencia. A farne le spese è la Virtus Bologna, alla prima sconfitta stagionale nella massima competizione europea. I padroni di casa prendono le redini della gara dalla fine del primo quarto e conducono fino alla sirena finale. La squadra di Ivanovic, però, non molla e cerca di rimanere lì, grazie a un super Matt Morgan da 24 punti. Ma le troppe palle perse, forzate da un'ottima difesa valenciana, e i rimbalzi d'attacco concessi dai bianconeri, non lasciano scampo a Pajola e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

