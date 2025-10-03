Euroleague la Virtus cade nella nuovissima Roig Arena | il Valencia vince 103-94
Serata storica per il basket europeo con la Virtus Olidata Bologna protagonista. Stasera, 3 ottobre, infatti, la Roig Arena ha ospitato ufficialmente la sua prima partita di basket, segnando un traguardo storico per il Valancia Basket Club e per la città stessa. A poche centinaia di metri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Euroleague, la Virtus cade nella nuovissima Roig Arena: Valencia vince 103-94 - Per la Virtus da registrare le belle prove di Morgan, 24 punti a referto e di Edwards e Alston che chiudono entrambi con 15 punti in carniere ... Riporta bolognatoday.it
Valencia padrona, una Virtus indifesa deve arrendersi a De Larrea - In una sfida a cento all’ora, la squadra di Ivanovic fatica a contenere l’irruenza degli spagnoli: prima sconfitta in Eurolega per 103 a 94. Lo riporta bologna.repubblica.it