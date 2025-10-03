Euro digitale la Bce ha scelto Nexi e Almaviva per app e infrastruttura

Altro passo in avanti della Banca Centrale Europea (Bce) verso la creazione dell’ euro digitale. Sono state infatti selezionate le aziende che svilupperanno l’infrastruttura tecnologica del futuro euro digitale. Tra queste anche due italiane: Nexi e Almaviva, che si sono aggiudicate l’appalto principale per lo sviluppo dell’app ufficiale e del kit per gli sviluppatori. Il contratto ha un valore potenziale di 153 milioni di euro. Le altre società selezionate. Oltre a Nexi e Almaviva, gli altri lotti sono stati assegnati a: Sapient Tremend (GermaniaRomania) per il tracciamento dati;. Fedzai (Portogallo) per la gestione dei rischi e delle frodi;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Euro digitale, la Bce ha scelto Nexi e Almaviva per app e infrastruttura

