Etichette Indipendenti Il ’MEI’ compie trent’anni

Nei tardi anni ’70 inglesi, l’espressione ‘indie’ era usata per definire la nascita di un movimento che sceglieva la perfetta indipendenza del fare musica, creando un mercato che, nel corso del tempo, ha portato alla conquista dei vertici delle classifiche di vendita, prima appannaggio esclusivo delle grandi etichette. Una storia artistica e imprenditoriale che, da tre decenni, racconta con passione e precisione il ’MEI’, che sta per Meeting Etichette Indipendenti e che anche quest’anno va in scena a Faenza dal 3 al 5 ottobre. Un’occasione unica, in Italia, per immergersi in un’ondata vivacissima di gruppi e di solisti che hanno deciso di coltivare il proprio talento, gestendo direttamente ogni aspetto della propria carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

