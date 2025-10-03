Etichette Indipendenti Il ’MEI’ compie trent’anni
Nei tardi anni ’70 inglesi, l’espressione ‘indie’ era usata per definire la nascita di un movimento che sceglieva la perfetta indipendenza del fare musica, creando un mercato che, nel corso del tempo, ha portato alla conquista dei vertici delle classifiche di vendita, prima appannaggio esclusivo delle grandi etichette. Una storia artistica e imprenditoriale che, da tre decenni, racconta con passione e precisione il ’MEI’, che sta per Meeting Etichette Indipendenti e che anche quest’anno va in scena a Faenza dal 3 al 5 ottobre. Un’occasione unica, in Italia, per immergersi in un’ondata vivacissima di gruppi e di solisti che hanno deciso di coltivare il proprio talento, gestendo direttamente ogni aspetto della propria carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: etichette - indipendenti
A Faenza tutto pronto per il Mei: parte la festa per i 30 anni del Meeting delle etichette indipendenti
Da venerdì a domenica torna a Faenza il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti - X Vai su X
Dal 3 al 5 ottobre 2025: tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del MEI 2025, il Meeting delle Etichette Indipendenti, ideato e coordinato d Vai su Facebook