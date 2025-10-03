Estrazione Million Day delle ore 13 | 00 | i numeri vincenti di oggi 3 ottobre
La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi 3 ottobre 2025. Combinazione vincente Million Day 3 Ottobre 2025 17 22 25 29 47 Come si gioca al Million Day. Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. 🔗 Leggi su Zon.it
