Estorsione e pestaggi a un noleggiatore di auto | un arresto nel gruppo dei palazzi Arlecchino

Tentate estorsioni, lesioni, stalking. E' finito agli arresti un 20enne di Latina, con numerosi precedenti per spaccio, che già lo scorso gennaio era riuscito a sottrarsi a un controllo antidroga ai palazzi Arlecchino scappando a tutta velocità a bordo di un'auto. Era destinatario di un'ordinanza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: estorsione - pestaggi

