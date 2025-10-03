L'Estonia è pronta a innalzare un immaginario "Scudo Baltico" per proteggere il fianco Est della Nato dalla minaccia proveniente dalla Russia. E lo farà grazie. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Estonia, lo scudo Baltico per proteggere il fianco Est della Nato: missili Himars dagli Usa contro l'escalation russa