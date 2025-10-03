Estonia i jet Nato possono inseguire i caccia russi oltre il confine? Servono più azioni per una deterrenza credibile
Per scoraggiare le future incursioni della Russia, la Nato dovrebbe incrementare le azioni transfrontaliere, soprattutto nei casi in cui lo spazio aereo dell'Alleanza viene violato dagli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Estonia, i jet Nato possono inseguire i caccia russi oltre il confine? «Servono più azioni per una deterrenza credibile» - Per scoraggiare le future incursioni della Russia, la Nato dovrebbe incrementare le azioni transfrontaliere, soprattutto nei casi in cui lo ... Scrive msn.com
Jet russi in Estonia: come ha risposto la NATO? Talinn invoca l’articolo 4 - L’incursione di tre caccia russi nello spazio aereo estone ha innalzato la tensione riaccendendo i timori di un possibile allargamento del conflitto ucraino. Riporta tag24.it