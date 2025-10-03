Estate ricca di successi La città è sempre più viva
"Il rapporto con l’associazione commercianti è costante e proficuo: insieme lavoriamo non solo all’organizzazione di eventi per promuovere il territorio, ma anche al presidio e alla valorizzazione del nostro meraviglioso centro storico". Ad assicurarlo è Silvia Venturi, assessore scandianese al turismo e commercio. Assessore, nelle scorse settimane è terminata la stagione estiva. Come amministrazione siete soddisfatti per le presenze di visitatori degli ultimi mesi? "Siamo davvero molto soddisfatti delle presenze che hanno caratterizzato la stagione estiva a Scandiano. Eventi come Festivalove, che quest’anno ha superato ogni aspettativa, e il Festival Unknwn hanno portato in città decine di migliaia di persone confermando la forza attrattiva delle nostre iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: estate - ricca
Mostra "Di tanti volti", a Tolmezzo un'estate ricca di eventi collaterali
Un’estate ricca di eventi nel borgo di Raggiolo: il calendario
DEPOR E SAMBA! Dopo un’estate ricca di movimenti , @alessandrodoro_ sarà ancora un giocatore del Superdepor. Direttamente dalle spiagge di tutto il Nord Sardegna, è pronto a mostrare tutte le sue doti tecniche e la sua visione di gioco, possiamo dirl Vai su Facebook
Estate di successi per il cinema sotto le stelle - Si è conclusa la programmazione 2025 dell’Arena San Biagio, che ha portato il grande cinema nel cortile di Palazzo Guidi, nel cuore della città, offrendo a cesenati e turisti un’estate ricca di ... Riporta ilrestodelcarlino.it