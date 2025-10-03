"Il rapporto con l’associazione commercianti è costante e proficuo: insieme lavoriamo non solo all’organizzazione di eventi per promuovere il territorio, ma anche al presidio e alla valorizzazione del nostro meraviglioso centro storico". Ad assicurarlo è Silvia Venturi, assessore scandianese al turismo e commercio. Assessore, nelle scorse settimane è terminata la stagione estiva. Come amministrazione siete soddisfatti per le presenze di visitatori degli ultimi mesi? "Siamo davvero molto soddisfatti delle presenze che hanno caratterizzato la stagione estiva a Scandiano. Eventi come Festivalove, che quest’anno ha superato ogni aspettativa, e il Festival Unknwn hanno portato in città decine di migliaia di persone confermando la forza attrattiva delle nostre iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Estate ricca di successi. La città è sempre più viva"