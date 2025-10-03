La transizione ecologica non è più solo uno slogan: in Italia sempre più aziende scelgono di affrontarla sul serio, anche a costo di misurarsi con spese elevate, normative complesse e una burocrazia tutt’altro che semplice. È il caso di Essity, multinazionale della carta tissue, che ha deciso di trasformare tre stabilimenti toscani – Altopascio, Porcari e Collodi – in veri laboratori di innovazione sostenibile. Un impegno, pensate, che ha convinto Legambiente a sceglierli come tappa numero 32 della campagna nazionale "I cantieri della transizione ecologica". Il progetto e i risultati raggiunti sono stati presentati ieri alla stampa, nel corso di un incontro che si è concluso con un tour dello stabilimento di Altopascio: un viaggio all’interno del cuore pulsante dell’azienda, dove la cellulosa prende forma e diventa carta, simbolo concreto di come l’innovazione possa intrecciarsi con la tradizione manifatturiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Essity modello virtuoso". Innovazione sostenibile. Legambiente promuove a pieni voti l'azienda