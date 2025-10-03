Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse | Alba Sgarbi difende il padre Vittorio dalle parole della sorella Evelina
“Essere in depressione e non essere in grado di capire, di intendere e di fare sono due cose completamente diverse”: così Alba Sgarbi sulla salute del padre Vittorio, ospite di Dentro la Notizia nella puntata del 2 ottobre. Le dichiarazioni della figlia del critico d’arte rispondono a quelle della sorella Evelina che ha depositato, tramite i suoi legali, una richiesta di un amministratore di sostegno per il padre che non sarebbe – sempre secondo Evelina – “più in grado di seguire i propri interessi”. E Alba, a Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma del pomeriggio di Canale5, ha detto: “ Papà ha sempre deciso per se stesso, nessun altro lo ha fatto per lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: essere - depressione
Doveva essere il talento del futuro juventino, poi è arrivata la depressione | Si imbottiva di farmaci tutto il tempo
La depressione è un posto crudele. La mente ti convince che non c’è via d’uscita. Il mio cervello si è spento. Il mio corpo l’ha seguito. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto. Dopo mesi passati a essere forte durante il cancro, questa vulnerabilità mi è sembrata q Vai su Facebook
“Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse”: Alba Sgarbi difende il padre Vittorio dalle parole della sorella Evelina - Scontro tra le figlie di Vittorio Sgarbi: Alba smentisce la necessità di un amministratore di sostegno richiesto da Evelina ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Vittorio Sgarbi, scontro tra figlie. Alba: «Avere la depressione e non essere in grado di decidere sono due cose diverse». Evelina replica: «Tutto per screditare me» - Le due sorelle hanno visioni differenti sulla condizione di salute del padre: secondo Evelina, ... leggo.it scrive