Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse | Alba Sgarbi difende il padre Vittorio dalle parole della sorella Evelina

Essere in depressione e non essere in grado di capire, di intendere e di fare sono due cose completamente diverse”: così Alba Sgarbi sulla salute del padre Vittorio, ospite di Dentro la Notizia nella puntata del 2 ottobre. Le dichiarazioni della figlia del critico d’arte rispondono a quelle della sorella Evelina che ha depositato, tramite i suoi legali, una richiesta di un amministratore di sostegno per il padre che non sarebbe – sempre secondo Evelina – “più in grado di seguire i propri interessi”. E Alba, a Gianluigi Nuzzi, conduttore del programma del pomeriggio di Canale5, ha detto: “ Papà ha sempre deciso per se stesso, nessun altro lo ha fatto per lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

