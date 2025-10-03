Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Granada

Nel sud della Spagna, adagiata alle pendici della Sierra Nevada, Granada emerge come un crocevia di culture che hanno lasciato tracce indelebili nella sua architettura, nelle sue tradizioni e nella sua gastronomia. Questa città andalusa rappresenta molto più di una semplice destinazione turistica: è un palcoscenico dove la storia si fa tangibile, dove ogni angolo sussurra storie di sultani e re cristiani, di convivenza e conquiste. L’eredità moresca si intreccia armoniosamente con l’influenza cristiana, creando un mosaico urbano unico al mondo. Le strade acciottolate dell’ Albayzín si arrampicano verso la collina mentre i profumi delle teterie si mescolano ai suoni del flamenco che echeggia dalle cave del Sacromonte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

