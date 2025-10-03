Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Bilbao
Bilbao si erge oggi come una delle più sorprendenti metamorfosi urbane d’Europa, trasformandosi da grigio centro industriale in una vivace metropoli culturale che celebra l’ architettura d’avanguardia e l’ eccellenza gastronomica. Questa città basca, attraversata dal fiume Nervión che sfocia nel Mar Cantabrico, offre un’esperienza di viaggio che intreccia tradizione e modernità, creando un mosaico urbano dove ogni angolo racconta una storia di rinascita e orgoglio identitario. I suoi quarter storici si affiancano a creazioni architettoniche rivoluzionarie, mentre nelle taverne tradizionali risuonano ancora i sapori di una cucina millenaria che ha conquistato il mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
