Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Barcellona
Barcellona si rivela al visitatore come una città che sfida ogni definizione. Capitale della Catalogna, metropoli mediterranea dal carattere ribelle, laboratorio di innovazione architettonica e custode di tradizioni millenarie: ogni angolo racconta una storia diversa, ogni strada offre una prospettiva inedita su una delle destinazioni più magnetiche d’Europa e di Spagna. La città catalana sa conquistare con la sua personalità multiforme, dove l’eredità gotica si intreccia con le visioni futuristiche di Antoni Gaudí, dove le spiagge urbane si sposano con i vicoli medievali, dove la gastronomia d’avanguardia dialoga con le ricette tramandate di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
