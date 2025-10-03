Escono per andare a scuola ma spariscono nel nulla | due minori sparite a Barletta ricerche in corso

Fanpage.it | 3 ott 2025

Le due ragazze 17enni sparite insieme da diverse ore da Barletta senza lasciare notizie. Dovevano andare a scuola ma al liceo non sono mai arrivate: attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

