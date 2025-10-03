Escono per andare a scuola ma spariscono nel nulla | due minori sparite a Barletta ricerche in corso
Le due ragazze 17enni sparite insieme da diverse ore da Barletta senza lasciare notizie. Dovevano andare a scuola ma al liceo non sono mai arrivate: attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: escono - andare
Si sa niente sulle graduatorie di ATS? Solitamente dopo quanto tempo escono? - facebook.com Vai su Facebook
Prima escono le tre strisciate italiane dalla #uefachampionsleague e meglio è - X Vai su X