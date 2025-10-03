Esce per andare a funghi ma non rientra | 55enne morto a Varzo

Ancora un incidente mortale sulle montagne ossolane.Nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dai soccorsi nei boschi di Varzo.La vittima è il 55enne Andrea Morandi, residente a Varzo, di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. L'uomo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Esce per andare a funghi ma non rientra: 55enne morto a Varzo - La vittima è il 55enne Andrea Morandi, residente a Varzo, di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri.

