Esce in mare in canoa 30enne scompare tra le acque di Capo Miseno

Cresce la paura per un 30enne scomparso in mare nelle acque di Bacoli più precisamente a Capo Miseno. L'uomo era in canoa per una uscita in mare, quando i genitori hanno lanciato l'allarme non avendolo visto rientrare a casa dopo diverse ore. Allertata la Guardia Costiera per le ricerche. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Esce di casa nel Napoletano e non torna più: è disperso in mare e ha 30 anni - Si tratta di un finanziere del posto che sarebbe uscito di casa nel primo pomeriggio per poi non fare più ri ... Lo riporta msn.com