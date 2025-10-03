Errore storico sull' iconica foto del 1943 | fu a San Vito marina il pranzo di Natale dei soldati canadesi

Chietitoday.it

Per decenni una iconica immagine del fotografo canadese Terry Rowe viene proposta come documento visivo del famoso pranzo di Natale dei Seaforth Highlanders of Canada, organizzato nel 1943 a Ortona, in piena battaglia. È lo stesso reggimento ad iniziare ad avere dei dubbi sulla attendibilità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

