Ernesto Iaccarino chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi lo chef ricco e affascinante | Con lui sono rinata
Elisa Isoardi avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Ernesto Iaccarino, chef stellato e imprenditore. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, finalmente Elisa Isoardi ha parlato con entusiasmo del nuovo compagno, definendolo una presenza fondamentale nella sua vita. I due stanno insieme dallo scorso marzo, ma fino ad oggi nessuno dei diretti interessati aveva confermato ufficialmente il legame. La Isoardi, sulle pagine di “Confidenze”, ha ripercorso il loro primo incontro e ha svelato quanto questa relazione le abbia ridato equilibrio e serenità. “Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: ernesto - iaccarino
Elisa Isoardi, fuga romantica con lo chef Ernesto Iaccarino. La prima foto di coppia
Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino: prima foto di coppia in vacanza in montagna
Elisa Isoardi allo scoperto con Ernesto Iaccarino: i dettagli della vacanza in montagna
#EnoGastroNautaNews #Gossip Elisa Isoardi e l’amore con Ernesto Iaccarino, chef del ristorante “Don Alfonso 1890” a Sant’Agata sui Due Golfi - X Vai su X
Repost from @grandlisboahotel • Don AlfonsoErnesto Iaccarino?3?101890,?,,? - facebook.com Vai su Facebook
''Mi ha cambiato la vita'': Elisa Isoardi parla per la prima volta del fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino, le sue parole - ''Mi ha cambiato la vita'': Elisa Isoardi parla per la prima volta del fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino, le sue parole ... Riporta gossip.it
“Mi ha cambiato la vita”: Elisa Isoardi parla per la prima volta del nuovo amore - Un nuovo inizio dal punto di vista sentimentale per Elisa Isoardi che ha rivelato alcuni dettagli del rapporto con lo chef Ernesto Iaccarino. Da donnaglamour.it