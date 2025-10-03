Elisa Isoardi avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Ernesto Iaccarino, chef stellato e imprenditore. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, finalmente Elisa Isoardi ha parlato con entusiasmo del nuovo compagno, definendolo una presenza fondamentale nella sua vita. I due stanno insieme dallo scorso marzo, ma fino ad oggi nessuno dei diretti interessati aveva confermato ufficialmente il legame. La Isoardi, sulle pagine di “Confidenze”, ha ripercorso il loro primo incontro e ha svelato quanto questa relazione le abbia ridato equilibrio e serenità. “Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ernesto Iaccarino, chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi (lo chef ricco e affascinante): “Con lui sono rinata”