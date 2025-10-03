Equità salariale e di carriera attenzione alla genitorialità | così Asm Terni abbatte le differenze tra donne e uomini
Asm Terni ha conseguito la certificazione UNIPdR 125:2022, standard nazionale che attesta l’impegno concreto e strutturato dell’organizzazione nella promozione della parità di genere e delle pari opportunità. Il riconoscimento, rilasciato a seguito di un approfondito percorso di analisi e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: equit - salariale
