Entry list ATP Parigi 2025 | prima volta a La Defense Sinner e Musetti iscritti quasi certi 5 azzurri

Rilasciata l’entry list dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi. Già, Parigi, non più con l’associazione naturale di Bercy come appendice del nome. Questo perché non si gioca più al Palais Omnisports, i cui impianti sono ormai diventati troppo ristretti rispetto alle esigenze richieste dall’ATP: era stata rischiata anche la perdita del torneo. Da quest’anno, infatti, si andrà a La Defense, l’arena che ha già ospitato nuoto e pallanuoto alle ultime Olimpiadi e che può assumere una configurazione ad ampiezza considerevolmente maggiore. Sita in direzione Nanterre, l’arena può ospitare più di 30. 🔗 Leggi su Oasport.it
US Open 2025, Sinner guida l’entry list. Dove vederli in tv (anche in chiaro)
ATP Toronto 2025, la entry-list. Lorenzo Musetti tds n.3 grazie agli svariati forfait. Sinner assente
Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big
Valentino Rossi rientra nell'entry list della 8h Indianapolis, ultimo atto dell'Intercontinental GT Challenge. Il ‘Dottore’ correrà con la BMW M4 GT3 EVO #46 Team WRT con Kelvin van der Linde e Charles Weerts ? Luca Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook
Entry list per Charlotte Roval - Truck: 36 auto con #02-Maier #2-Fartuch #7-Zilisch #16-Wright #20-Rodgers #22-Reaume #33-Maggio #41-Bilicki #56-THill #62-Slimp #69-DWhite #75-Kligerman #NascarIT https://jayski.com/wp-content/uploads/sites/31/2025/9 - X Vai su X
