Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue | bloccato 39enne nigeriano

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Alcune statue della Chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, hanno rischiato di venire danneggiate da un uomo che ha tentato di gettarle a terra.  Questa mattina, intorno alle 9.30, una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana è intervenuta, su chiamata del sacerdote della chiesa, che conserva capolavori dell'arte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: entra - chiesa

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti dopo il raid sulla chiesa. Tajani: “Israele fermi le operazioni militari”

Calciomercato Napoli, torna di moda Chiesa? C’entra il gesto del Liverpool

Entra in chiesa e ruba nelle cassette delle offerte: denunciato 55enne

Donna entra nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma e getta feci sugli affreschi - Una donna, confusa fra turisti e pellegrini, è entrata nella Basilica di Santa Maria ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Entra Chiesa Ges249 Roma