Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue | bloccato 39enne nigeriano

(Adnkronos) – Alcune statue della Chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, hanno rischiato di venire danneggiate da un uomo che ha tentato di gettarle a terra. Questa mattina, intorno alle 9.30, una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana è intervenuta, su chiamata del sacerdote della chiesa, che conserva capolavori dell'arte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: entra - chiesa

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti dopo il raid sulla chiesa. Tajani: “Israele fermi le operazioni militari”

Calciomercato Napoli, torna di moda Chiesa? C’entra il gesto del Liverpool

Entra in chiesa e ruba nelle cassette delle offerte: denunciato 55enne

Buongiorno e buon mercoledì. Oggi la Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino, cardinale, vescovo e dottore della Chiesa. Il padre lo voleva politico, il figlio entra fra i Gesuiti. Umanista, insigne teologo della Chiesa post-tridentina – alcune opere sono dei class - facebook.com Vai su Facebook

Donna entra nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma e getta feci sugli affreschi - Una donna, confusa fra turisti e pellegrini, è entrata nella Basilica di Santa Maria ... Come scrive fanpage.it