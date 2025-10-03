Enrico Varriale dopo il licenziamento Rai | Impugnerò l'azienda è già stata condannata per dequalificazione
Enrico Varriale risponde al licenziamento Rai: "Impugnerò la decisione, è tendenziosa". Il giornalista rivela una condanna dell'azienda per dequalificazione e attacca le "fonti ufficiose". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: enrico - varriale
La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni
Enrico Varriale: "Ho fiducia nei giudici. La Rai già condannata una volta, dimostrerò la bontà delle mie ragioni" - X Vai su X
Dopo la condanna per stalking, la Rai licenzia Enrico Varriale - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Varriale dopo il licenziamento Rai: “Impugnerò, l’azienda è già stata condannata per dequalificazione” - Il giornalista rivela una condanna dell’azienda per dequalificazione e attacca le “fonti ufficiose”. fanpage.it scrive
Varriale dopo il licenziamento: «Dimostrerò la bontà delle mie ragioni. La Rai negli ultimi 4 anni mi ha impedito di lavorare» - Il giornalista Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai per "giusta causa". Da msn.com