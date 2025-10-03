Enrico Varriale dopo il licenziamento Rai | Impugnerò l'azienda è già stata condannata per dequalificazione

3 ott 2025

Enrico Varriale risponde al licenziamento Rai: "Impugnerò la decisione, è tendenziosa". Il giornalista rivela una condanna dell'azienda per dequalificazione e attacca le "fonti ufficiose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni

