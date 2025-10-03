Enrica Bonaccorti | La Lotta Contro il Tumore al Pancreas e il Messaggio di Serenità

La storica conduttrice rivela in TV la diagnosi della stessa patologia di Eleonora Giorgi: “Non ho neanche tante speranze, ma non sono disperata”. Antonella Clerici le manda un affettuoso abbraccio. La Rivelazione Dopo Mesi di Silenzio e lo Shock della Diagnosi Enrica Bonaccorti, dopo mesi di assenza dalla TV e dai social, ha rotto il . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Enrica Bonaccorti: La Lotta Contro il Tumore al Pancreas e il Messaggio di Serenità

