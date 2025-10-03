Enrica Bonaccorti e il tumore | Sono in attesa di un miracolo o della fine Caterina Balivo si commuove

Il post con cui Enrica Bonaccorti ha rivelato di essere in cura per un tumore al pancreas ha lasciato tutti sgomenti. Dopo il racconto social della conduttrice, comparsa in foto insieme alla figlia Verdiana, un'intervista al Tg1 ha chiarito ulteriormente la situazione, lasciando soprattutto che. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

#EnricaBonaccorti, 75 anni, ha annunciato ai fan di essere malata. Con un post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae su una sedia a rotelle, spinta dalla figlia Verdiana, la popolare conduttrice rivela una diagnosi impegnativa, quella di un #tum - facebook.com Vai su Facebook

Enrica Bonaccorti, il coraggio di raccontare la malattia: «Ho un tumore al pancreas, mia figlia è la mia forza» - X Vai su X

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas: «Non sono disperata ma non ho neanche tante speranze. Ho una parrucca in testa, vivo per mia figlia Verdiana» - Con un post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae su una sedia a rotelle, spinta dalla figlia Verdiana, ... leggo.it scrive

Enrica Bonaccorti: «Dopo la diagnosi di tumore mi sono congelata, come un lungo letargo a occhi aperti. La mia unica ragione di vita è mia figlia: averla così vicina mi dà ... - La conduttrice ha rivelato di avere un tumore al pancreas: «L’organo che ha colpito è lo stesso di Eleonora Giorgi, per cui è una situazione difficile oggettivamente. Come scrive vanityfair.it