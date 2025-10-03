Enrica Bonaccorti dopo la diagnosi di tumore | Mi spaventa pensare al tempo che ho davanti voglio riempirlo di vita

Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, in un passaggio inedito dell'intervista rilasciata al TG1, Enrica Bonaccorti ha spiegato: "La cosa che mi spaventa di più è pensare al tempo che ho davanti, voglio riempirlo di vita e non di assenza". Caterina Balivo si è commossa dopo aver sentito le parole dell'attrice e lo stesso ha fatto lei, come si vede nel video, pronunciandole. 🔗 Leggi su Fanpage.it