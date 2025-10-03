‘Energies and Transition’ successo 21° edizione | Sfida è diventare la ‘Cernobbio di Confartigianato’

“E’ molto positivo” il bilancio della 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, organizzata dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). A sottolinearlo è Carlo Piccinato, Coordinatore Confartigianato Imprese Sostenibili. Un successo quello della tre giorni di Confartigianato che – evidenzia Piccinato – “dimostra come sia stato elevato il livello della high school negli ultimi anni al massimo possibile nel panorama delle conoscenze e delle professionalità in Italia sui temi della sostenibilità e della transizione energetica”. Ecco perché l’ ‘Energies and Transition Confartigianato High School’ è pronta a una nuova sfida: diventare la ‘Cernobbio di Confartigianato’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

