‘Energies and Transition’ successo 21° edizione | Sfida è diventare la ‘Cernobbio di Confartigianato’
“E’ molto positivo” il bilancio della 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School’, organizzata dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria (Cagliari). A sottolinearlo è Carlo Piccinato, Coordinatore Confartigianato Imprese Sostenibili. Un successo quello della tre giorni di Confartigianato che – evidenzia Piccinato – “dimostra come sia stato elevato il livello della high school negli ultimi anni al massimo possibile nel panorama delle conoscenze e delle professionalità in Italia sui temi della sostenibilità e della transizione energetica”. Ecco perché l’ ‘Energies and Transition Confartigianato High School’ è pronta a una nuova sfida: diventare la ‘Cernobbio di Confartigianato’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: energies - transition
Energia, Confartigianato, al via l’1/10 convention ‘Energies and Transition High School’
Confartigianato: al via l’1/10 convention ‘Energies and Transition High School’
Confartigianato: al via la convention "Energies and Transition High School"
Oggi @arrigoni_paolo, Presidente #GSE, all'evento "Energies & Transition Confartigianato High School" @confartigianato #impresesostenibili ha dichiarato "L'Italia nel 2024 ha raggiunto 79GW di capacità installata da FER, il traguardo fissato per il 2030 è am - X Vai su X
? CI SIAMO ANCHE NOI! ? Inizia oggi a Chia (CA) la XXI edizione di Energies and Transitions, la scuola di alta formazione di #Confartigianato #ImpreseSostenibili riservata ai professionisti dei consorzi #energia del Sistema #Confartigianato, #Caem, #CE - facebook.com Vai su Facebook