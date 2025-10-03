Energia Besseghini | Naïf pensare a discesa prezzi per imprese e famiglie
Discesa dei prezzi energetici in vista per imprese e famiglie? “Direi che in questo momento immaginare una discesa significativa di prezzi sia un po’ naif, ciò che vediamo è sostanzialmente stabile, naturalmente stiamo parlando nell’arco temporale di qualche mese, di questo inverno, però già se ci fosse questo segnale, che dipenderà molto da cosa il clima ci dirà, sarebbe importante”. Così Stefano Besseghini, Presidente Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che, scaduto il settennato, è stato prorogato col resto del board al 31 dicembre prossimo, in un punto stampa a un evento di Confartigianato in Sardegna. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: energia - besseghini
Energia, Besseghini: guardare al futuro con ottica di sistema
“La transizione non è funzione di stato, dove contano solo partenza e arrivo. La traiettoria conta eccome, sia per le #rinnovabili che per l’uscita da altre fonti di generazione” da pres. @Besseghini, citazione dell'anno in tema energia su @Staffetta - X Vai su X
