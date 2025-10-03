Empoli ancora non basta Domenica altra occasione

Sport.quotidiano.net | 3 ott 2025

di Simone Cioni Resta una gara prima della seconda sosta per gli impegni della Nazionale, quella con il Sudtirol che domenica prossima alle 15 a Bolzano chiuderà questo mini tour de force. Una partita a cui l’Empoli arriva ritrovando qualche certezza, dopo il pari col Monza. È vero che devono ancora essere miglioranti diversi aspetti tattici, primo fra tutti il fatto di concedere con troppa facilità occasioni agli avversari, ma contro i brianzoli gli azzurri hanno rimostrato quella reazione allo svantaggio già avuta contro Spezia e Carrarese, che invece non si era vista a Pescara. Ed è da questo atteggiamento che gli uomini di Pagliuca devono ripartire per affrontare una trasferta complicata come quella di domenica contro la squadra di Castori (il 71enne allenatore marchigiano ha però battuto solo due volte in carriera l’Empoli su 15 confronti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

