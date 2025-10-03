Emozioni e riconoscimenti al Longevity Day | Rende celebra l’invecchiamento attivo al Museo del Presente Tutti i premiati!
Si è svolta con grande partecipazione l’undicesima edizione del Longevity Day, l’evento dedicato alla promozione dell’invecchiamento attivo e della cultura della longevità, organizzato da Maria Brunella Stancato, presidente nazionale di Aira (Anziani Italia Rete Associativa). Il Museo del Presente di Rende ha fatto da cornice a una giornata intensa, ricca di emozioni, testimonianze e momenti di spettacolo. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso nel panorama sociale e culturale italiano, ha messo al centro il valore della persona anziana come risorsa per la comunità. La presidente Maria Brunella Stancato ha aperto i lavori con un intervento appassionato: «La longevità non è solo una questione di anni, ma di qualità della vita, di relazioni, di partecipazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
