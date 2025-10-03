Due nuovi angiografi di ultima generazione sono stati installati nei giorni scorsi nell’ Emodinamica dell’ospedale di Baggiovara al secondo piano, ascensore 8. Si tratta di angiografi di ultima generazione per applicazioni cliniche orientate alla cardiologia interventistica e vascolare periferica. Il primo angiografo, installato a giugno, è già in funzione, il secondo è stato installato in questi giorni e, terminati i collaudi, sarà in funzione nelle prossime settimane. "Queste due nuove apparecchiature – commenta il direttore generale dell’Aou Luca Baldino – rafforzano la dotazione tecnologica dell’Emodinamica della nostra Azienda che ha da poco inaugurato nuovi angiografi anche al Policlinico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emodinamica di Baggiovara. Due nuovi angiografi in reparto: "Meno radiazioni per i pazienti"