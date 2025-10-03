Emergenza sanitaria nelle zone interne rafforzata l' assistenza nell' Alto Vastese | ecco la nuova organizzazione

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova organizzazione per il 118 in provincia di Chieti, dopo le numerose istanze arrivate dalle aree interne, in particolare dall'Alto Vastese, dove da tempo si denunciava una carenza di medici.  Con l'inizio del mese di ottobre, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha messo in campo una nuova. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - sanitaria

90 day fiancé: il neonato in ospedale per una grave emergenza sanitaria

Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

Risposte in 6 secondi, soccorsi in 15 minuti: i numeri da primato dell’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna

Ambulanza intelligente a Pisa: ecco il futuro dell’emergenza medica - Una sperimentazione all’avanguardia nel capoluogo toscano, che ha coinvolto il sistema universitario, industriale e pubblico nel ramo dell’assistenza sanitaria, inaugura un nuovo paradigma: l’ambulanz ... agendadigitale.eu scrive

Emergenza-urgenza: in Basilicata assegnate le zone carenti - Sono state "assegnate per la prima volta in Basilicata, le zone carenti per il settore dell'Emergenza- Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Sanitaria Zone Interne