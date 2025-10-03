Tener duro, compattarsi, guardare al presente ed al futuro con fiducia.nonostante tutto. Mirko Savini che di questo mondo conosce gran parte delle sue infinite sfaccettature, lavora sodo assieme alla truppa, nonostante intemperie e contrattempi vari. Dove si sono concentrate le sue attenzioni in settimana? "Dopo quanto successo nei 60’ finali contro il San Marino crocefiggere i ragazzi sarebbe stato un po’ come sparare sulla Croce Rossa. L’aspetto mentale è quello che mi interessa di più: è fondamentale che l’evento che ha spostato l’inerzia non ci debba destabilizzare e dunque caratterialmente dobbiamo essere più forti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Emergenza Recanatese. "Momento difficile, ma dobbiamo reagire»