Emergenza difesa Juric punta sul recupero di Hien | Oggi lo valutiamo Troppo presto per Obric

Bergamonews. Dentro l’emergenza alla ricerca di soluzioni. Così Ivan Juric vive i giorni della vigilia di Atalanta-Como, match che si gioca sabato 4 ottobre e che la Dea affronta con una doppia cifra di assenti tra infortuni e squalifiche: 10 indisponibili totali al momento per il tecnico nerazzurro, che possono diventare 9 se dovesse recuperare Isak Hien, unico che ha speranze di poter esserci. Atalanta-Como, la conferenza di Ivan Juric. Emergenza difesa – “Oggi valutiamo Hien, nel caso troveremo qualche soluzione. Anche la difesa a 4 è un’opzione, vediamo oggi come va la giornata. Se va tutto bene con Isak dovremmo esserci, al massimo adattiamo qualcuno in una posizione non abituale, ma riusciamo comunque a gestire bene la situazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Emergenza difesa, Juric punta sul recupero di Hien: “Oggi lo valutiamo. Troppo presto per Obric”

In questa notizia si parla di: emergenza - difesa

Gazzetta dello Sport: “Napoli, emergenza difesa e attacco: Conte valuta Beukema e Hojlund”

Grifo, Riccardi out almeno due mesi. La difesa resta in forte emergenza

Juventus, è emergenza totale in difesa

Atalanta, nerazzurri in emergenza in difesa: il classe 2006 verso la titolarità https://tinyurl.com/2hr6zfj6 - facebook.com Vai su Facebook

«CAMBIO MODULO PER L’EMERGENZA? SE AVETE IDEE, DATEMELE ORA» Alla vigilia del match contro lo #SportingLisbona, l’allenatore del #Napoli ha parlato dell’emergenza in difesa che ha colpito la squadra. Ipotesi cambio modulo? Con due centrali - X Vai su X

Atalanta, è vera emergenza in difesa: Juric spera nel recupero di Hien - Otto infortunati più De Roon squalificato, contro il Como solo Djimsiti e Ahanor sono sicuri. Come scrive msn.com

Juric con tre difensori contati: le possibili soluzioni (con un esordio) - Se l’Atalanta col Como vuole continuare a difendere a tre, allo stato attuale, con Hien- Scrive calcioatalanta.it