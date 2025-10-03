Emergenza carceri ad Avellino il confronto tra magistrati avvocati e politica

Avellino, 3 ottobre 2025 – Questa sera, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, si è tenuto il convegno dal titolo “Le problematiche carcerarie attuali”, un appuntamento che ha riunito rappresentanti del mondo politico, giuridico e dell’associazionismo per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it